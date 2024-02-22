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Российский боевик «Командир» вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Командир»

Два русских фильма и несколько зарубежных картин вышли в кинотеатрах. Новинки недели 22 февраля вряд ли смогут обойти уже вышедшие в прокат фильмы.

Фильм «Командир» рассказывает об обычном подростке из глухой уральской деревне Гене Зайцеве, который сумел пережить трудности военного детства и послевоенной разрухи, и стать у истоков создания антитеррористического подразделения «Группа «Альфа».

Вторая российская премьера — драма «Свет». Фильм о переосмыслении жизни. У Татьяны есть все: семья, работа, друзья, но случайная встреча возвращает ее в прошлое, которое она так долго пыталась забыть.

Также в прокат вышли британская комедия «Идеальные друзья», фильм ужасов «Нечисть», южно-корейская мелодрама «Любовь без памяти».

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Культгид #Кинематограф
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