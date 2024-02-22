Описан распорядок дня президента США Байдена

Президент США Джо Байден просыпается от того, что по нему ходит кошка, занимается с физиотерапевтом, активно работает до 16.00 и засыпает в 23.00, сообщили сотрудники Белого дома.

Достаточно подробный распорядок дня Байдена составила британская газета Daily Mail со ссылкой на источники в Белом доме.

Байден просыпается в 7.00. Его будит кошка Уиллоу, которая ходит по президенту. Через час он отправляется в спортзал, где занимается 45 минут. В основном он делает упражнения на баланс, которые помогают справляться «со все более неуклюжей походкой». Ее причина — то, что после перелома ноги в 2020 году Байден проигнорировал советы врачей.

Официальный день главы государства начинается в 10.00 и продолжается до 16.00. По данным инсайдеров, это время активности Байдена, на которое назначают публичные мероприятия с его участием.

Вечером президент изучает документы, которые готовят его к следующему дню. В 23.00 он уже ложится спать.

Чем завтракает Байден, не сообщается. На обед он обычно ест суп и салат с курицей-гриль, а на ужин — макароны. Президент не пьет алкоголь, а его любимое лакомство — мороженое с шоколадной крошкой.