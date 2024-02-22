Вышел сериал «Внутри убийцы»

Премьера детективного сериала «Внутри убийцы» состоялась в четверг, 22 февраля, на «Кинопоиске».

В центре сюжета талантливый профайлер Зоя Волгина. Ее и специального сотрудника Следственного комитета Тимофея Волоха привлекают к новому расследованию: в Петербурге неизвестный душитель бальзамирует тела своих жертв, превращая их в статуи. Его «почерк» Зое знаком — много лет назад она уже сталкивалась с очень похожим человеком.

Главные роли в сериале «Внутри убийцы» сыграли Анастасия Евграфова, Тихон Жизневский, Яна Сексте, Сергей Шакуров, Дарья Коныжева, Сергей Гилев.

Зрителям пока доступна только первая серия. Следующие эпизоды будут выходить раз в неделю, по четвергам.