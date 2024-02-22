НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел сериал «Внутри убийцы»

Источник:
Sibnet.ru
311 0

Премьера детективного сериала «Внутри убийцы» состоялась в четверг, 22 февраля, на «Кинопоиске».

В центре сюжета талантливый профайлер Зоя Волгина. Ее и специального сотрудника Следственного комитета Тимофея Волоха привлекают к новому расследованию: в Петербурге неизвестный душитель бальзамирует тела своих жертв, превращая их в статуи. Его «почерк» Зое знаком — много лет назад она уже сталкивалась с очень похожим человеком.

Главные роли в сериале «Внутри убийцы» сыграли Анастасия Евграфова, Тихон Жизневский, Яна Сексте, Сергей Шакуров, Дарья Коныжева, Сергей Гилев.

Зрителям пока доступна только первая серия. Следующие эпизоды будут выходить раз в неделю, по четвергам.


Еще по теме
Российский боевик «Командир» вышел в прокат
Вышел трейлер документального сериала про Романа Костомарова
Создатели «Льда» выпустили трогательный клип с кадрами из трилогии
Кологривый сыграет Жириновского в байопике про политика
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются 8 и +7 в телефонных номерах
Российские разведчики перехватили пугающий разговор бойца ВСУ
Партизаны на Украине взорвали эшелон с боеприпасами НАТО
Российский солдат под пытками ВСУ успокаивал жену
Обсуждение (0)
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Все статьи
Топ комментариев

Nik3316

для Данилонов объясняю, Трамп пугает Россией которая победила всех и вся, ТОЛЬКО для наращивания расходов...

GammiPluh

НАТО может записать свои требования на наждачную бумагу и подтереться ими

VladEvgen

В конце года компания, в которой я работаю, не могла отправить деньги в КЗ с одного банка, который попал...

corrector

Особенно порадовал ролик украинской нацисткой запрещенной в РФ организации - где они с фашистскими...