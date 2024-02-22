Прабабушкам и прадедушкам повысят пенсии

Госдума приняла закон, согласно которому прабабушки и прадедушки, являющиеся опекунами, могут получить право на повышенную фиксированную выплату к пенсии, сообщается на сайте парламента.

«Речь идет о людях, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки, не достигшие возраста 18 лет или совершеннолетние, обучающиеся в очной форме по основным образовательным программам, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет», — говорится в сообщении.

Надбавку также получат россияне, которые заботятся о правнуках старше этого возраста, если эти правнуки до достижения возраста 18 лет стали инвалидами — при условии, что они не имеют трудоспособных родителей.

Закон вносит изменения в статьи 17 и 18 федерального закона «О страховых пенсиях». Сумма доплаты на каждого ребенка составит 2 638 рублей.