НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Прабабушкам и прадедушкам повысят пенсии

Источник:
Sibnet.ru
334 0

Госдума приняла закон, согласно которому прабабушки и прадедушки, являющиеся опекунами, могут получить право на повышенную фиксированную выплату к пенсии, сообщается на сайте парламента.

«Речь идет о людях, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки, не достигшие возраста 18 лет или совершеннолетние, обучающиеся в очной форме по основным образовательным программам, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет», — говорится в сообщении.

Надбавку также получат россияне, которые заботятся о правнуках старше этого возраста, если эти правнуки до достижения возраста 18 лет стали инвалидами — при условии, что они не имеют трудоспособных родителей.

Закон вносит изменения в статьи 17 и 18 федерального закона «О страховых пенсиях». Сумма доплаты на каждого ребенка составит 2 638 рублей.

Еще по теме
QIWI Банк ликвидируют: как вернуть деньги
«Роскосмос» начнет размещать рекламу на ракетах
Банк России отозвал лицензию у Киви банка
Крупнейшие банки Китая перестали принимать платежи из России
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются 8 и +7 в телефонных номерах
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Российские разведчики перехватили пугающий разговор бойца ВСУ
Партизаны на Украине взорвали эшелон с боеприпасами НАТО
Обсуждение (0)
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
51
Украинские войска покинут Авдеевку
50
Запад призвал сделать расследование смерти Навального международным
38
Девять жизней Алексея Навального
36
Трамп напомнил, кто победил Гитлера и Наполеона
35
Партизаны на Украине взорвали эшелон с боеприпасами НАТО