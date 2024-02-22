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Россия лишила Британию права ловить рыбу в Баренцевом море

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума денонсировала соглашения от 1956 года, разрешавшего британским морякам ловить рыбу в российской части Баренцева моря, сообщается на сайте парламента.

В соответствии с решением Великобритании прекратить в марте 2022 года действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией денонсация соглашения «не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий», отмечается в пояснительной записке.

На сегодня около 40% трески и пикши, продаваемой в виде популярного в Великобритании блюда fish and chips (рыба в кляре с жареным картофелем), традиционно добывается в водах Баренцева моря.

По данным Daily Mail, за 2023 год в Баренцевом море британские рыбаки выловили более 566 тысяч тонн трески. После денонсации соглашения Россия будет использовать военные корабли для сдерживания любых британских траулеров, которые ловят рыбу в этих водах.

В мае 1956 года правительства СССР и Великобритании подписали в Москве соглашение, наделяющее британские рыболовные суда правом заниматься рыбным промыслом в российских водах Баренцева моря. Соглашение продолжило действовать после распада СССР.

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