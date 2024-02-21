НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Отменный аппетит в детстве оказался признаком психических проблем

Источник:
Sibnet.ru
183 1

Международная группа ученых нашла связь между хорошим аппетитом в детстве и расстройством пищевого поведения в подростковом возрасте.

К расстройствам пищевого поведения относят патологические состояния психики, при которых человеку трудно контролировать свое питание. Оно может выражаться в переедании, ограничении себе в пище или эмоциональном дискомфорте из-за пищевых привычек.

Исследование показало, что сильная реакция на еду у детей в возрасте 4-5 лет связана с более высокой вероятностью появления симптомов психического расстройства при достижении 12-14 лет. Под сильной реакцией понимается появление у ребенка чувства голода каждый раз, когда он видит аппетитное блюдо или чувствует его запах.

Так, шансы, что подросток начнет переедать, составили порядка 47%. Кроме того, в 16% случаях наблюдалась обратная ситуация, когда молодые люди начинали отказываться от пищи, опасаясь набрать лишний вес, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом The Lancet Child & Adolescent Health.

Исследование также показало, что более размеренный темп приема пищи и быстрое насыщение в раннем детстве могут защитить человека от симптомов расстройства пищевого поведения в будущем.

Еще по теме
Как личные качества человека влияют на здоровье
Биолог дала советы по выбору хорошего сыра
Почему головная боль во время секса смертельно опасна
Появилась интерактивная карта пунктов приема опасных отходов
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются 8 и +7 в телефонных номерах
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Российские разведчики перехватили пугающий разговор бойца ВСУ
Партизаны на Украине взорвали эшелон с боеприпасами НАТО
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
82
Умер оппозиционер Алексей Навальный
51
Украинские войска покинут Авдеевку
50
Запад призвал сделать расследование смерти Навального международным
38
Девять жизней Алексея Навального
35
Партизаны на Украине взорвали эшелон с боеприпасами НАТО