Отменный аппетит в детстве оказался признаком психических проблем

Международная группа ученых нашла связь между хорошим аппетитом в детстве и расстройством пищевого поведения в подростковом возрасте.

К расстройствам пищевого поведения относят патологические состояния психики, при которых человеку трудно контролировать свое питание. Оно может выражаться в переедании, ограничении себе в пище или эмоциональном дискомфорте из-за пищевых привычек.

Исследование показало, что сильная реакция на еду у детей в возрасте 4-5 лет связана с более высокой вероятностью появления симптомов психического расстройства при достижении 12-14 лет. Под сильной реакцией понимается появление у ребенка чувства голода каждый раз, когда он видит аппетитное блюдо или чувствует его запах.

Так, шансы, что подросток начнет переедать, составили порядка 47%. Кроме того, в 16% случаях наблюдалась обратная ситуация, когда молодые люди начинали отказываться от пищи, опасаясь набрать лишний вес, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом The Lancet Child & Adolescent Health.

Исследование также показало, что более размеренный темп приема пищи и быстрое насыщение в раннем детстве могут защитить человека от симптомов расстройства пищевого поведения в будущем.