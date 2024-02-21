Назван срок окончания феномена Эль-Ниньо на Земле

Природное явление Эль-Ниньо, которое предвещало в 2024 году самое жаркое в истории лето, завершится в апреле, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

После этого температура воды на востоке Тихого океана начнет снижаться до нормальных значений, уточнил специалист. Согласно расчетам, с вероятностью более 60% во втором полугодии 2024 года наступит фаза Ла-Нинья — холодного аналога Эль-Ниньо.

Феномен Эль-Ниньо оказывает большое влияние на температуру планеты: начинающееся потепление на востоке Тихого океана постепенно распространяется на Мировой океан. В итоге температуры начинают расти даже во внетропических регионах.

Наиболее заметное влияние Эль-Ниньо оказывает на США, западное побережье Тихого океана, Канады. В России влияние данного явления можно заметить в Приморском крае, на Сахалине, в Хабаровском крае.

Ранее синоптики спрогнозировали, что 2024 год может побить рекорд 2023-го и стать самым жарким в истории метеонаблюдений. Средняя температура на планете будет на 1,3–1,6 градуса выше по сравнению с доиндустриальным периодом.