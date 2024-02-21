НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Назван срок окончания феномена Эль-Ниньо на Земле

Источник:
Sibnet.ru
494 0

Природное явление Эль-Ниньо, которое предвещало в 2024 году самое жаркое в истории лето, завершится в апреле, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

После этого температура воды на востоке Тихого океана начнет снижаться до нормальных значений, уточнил специалист. Согласно расчетам, с вероятностью более 60% во втором полугодии 2024 года наступит фаза Ла-Нинья — холодного аналога Эль-Ниньо.

Феномен Эль-Ниньо оказывает большое влияние на температуру планеты: начинающееся потепление на востоке Тихого океана постепенно распространяется на Мировой океан. В итоге температуры начинают расти даже во внетропических регионах.

Наиболее заметное влияние Эль-Ниньо оказывает на США, западное побережье Тихого океана, Канады. В России влияние данного явления можно заметить в Приморском крае, на Сахалине, в Хабаровском крае.

Ранее синоптики спрогнозировали, что 2024 год может побить рекорд 2023-го и стать самым жарким в истории метеонаблюдений. Средняя температура на планете будет на 1,3–1,6 градуса выше по сравнению с доиндустриальным периодом.

Еще по теме
России предсказали приход аномальной жары
Простой тест выявит признаки всех психических расстройств
Найдена удивительная медуза с красным крестом. ФОТО
Nature назвал семь прорывных технологий 2024 года
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются 8 и +7 в телефонных номерах
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Российские разведчики перехватили пугающий разговор бойца ВСУ
Партизаны на Украине взорвали эшелон с боеприпасами НАТО
Обсуждение (0)
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

Nik3316

для Данилонов объясняю, Трамп пугает Россией которая победила всех и вся, ТОЛЬКО для наращивания расходов...

GammiPluh

НАТО может записать свои требования на наждачную бумагу и подтереться ими

VladEvgen

В конце года компания, в которой я работаю, не могла отправить деньги в КЗ с одного банка, который попал...

corrector

Особенно порадовал ролик украинской нацисткой запрещенной в РФ организации - где они с фашистскими...