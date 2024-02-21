Новосибирский зоопарк продал полярных волков в Арабские Эмираты

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило продал шесть полярных волков в Объединенные Арабские Эмираты, сообщил директор учреждения Андрей Шило.

Стоимость сделки — 5 тысяч евро, в эту сумму вошла не только цена за животных, но и их транспортировка, рассказал Шило на пресс-конференции в ТАСС в среду.

Волки будут жить в частном зоопарке недалеко от Дубая. Там создадут уголок севера.

Директор отметил, что они не следят за жизнью переданных питомцев, как этого иногда требуют постоянные посетители. Сотрудники убеждены, что звери находятся в хороших руках и не хотели бы, чтобы за животными, которые приезжают из других зоопарков, тоже была подобная слежка.

Шило признал, что сейчас зоопарку тяжело общаться с мировым сообществом по поводу обмена животными, но завязываются новые связи в Азии. Учреждение ищет вомбатов, карликовых бегемотов, малых панд.