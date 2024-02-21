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Евросоюз согласовал 13‑й пакет санкций против России

Источник:
РБК
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Послы ЕС согласовали 13-й пакет санкций против России, говорится в сообщении бельгийского представительства в Совете Евросоюза на своей странице.

«Этот пакет является одним из самых широких, одобренных ЕС. Он пройдет письменную процедуру и будет официально утвержден 24 февраля», — приводит РБК представительства.

Bloomberg со ссылкой на документы с предложениями по новому пакету писал, что под новые ограничения попадут 55 компаний и 60 человек из России, которые связаны с производством оружия или поставками предприятиям российского ОПК ключевых технологий и электронных компонентов.

Также, по данным западных СМИ, в санкционный список могут внести ряд чиновников — в частности губернатора Тульской области генерал-полковника Алексея Дюмина.

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