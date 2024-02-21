НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

«Роскосмос» начнет размещать рекламу на ракетах

Источник:
Sibnet.ru
340 0

«Роскосмос» получил право размещать рекламу на космической технике, соответствующие поправки в федеральный закон одобрил кабмин, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Согласно тексту документа, «Роскосмос» теперь сможет устанавливать наружную рекламу на объектах инфраструктуры, а также размещать рекламные баннеры на ракетах и другой космической технике.

Тем самым «Роскосмос» сможет не только развивать новые программы и проекты за счет нового источника дохода, но и получит возможность популяризировать отрасль и привлечь новые кадры, поскольку закон также даст право корпорации запускать собственные рекламные кампании.

По предварительной оценке, только размещение рекламы на космических аппаратах будет приносить госкорпорации около 200 миллионов рублей ежегодно.

Еще по теме
Вулканические молнии посчитали причиной возникновения жизни
Найден самый яркий объект Вселенной
Рекордно растущую черную дыру нашли в созвездии Живописца
Спутник впервые передал на Землю солнечную энергию
смотреть все
Наука #Космос #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются 8 и +7 в телефонных номерах
Как повернуть антенны роутера для максимальной мощности Wi-Fi
Российские разведчики перехватили пугающий разговор бойца ВСУ
Партизаны на Украине взорвали эшелон с боеприпасами НАТО
Обсуждение (0)
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

НАТО может записать свои требования на наждачную бумагу и подтереться ими

Buttman

запад больше не показатель, они показали своё истинное обличие лишь куклы в чужих руках

Nik3316

для Данилонов объясняю, Трамп пугает Россией которая победила всех и вся, ТОЛЬКО для наращивания расходов...

corrector

после увиденного хотелось бы послушать оправдания местного нью-йоркского бомжа с Таймс Сквер...