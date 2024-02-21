«Роскосмос» начнет размещать рекламу на ракетах

«Роскосмос» получил право размещать рекламу на космической технике, соответствующие поправки в федеральный закон одобрил кабмин, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Согласно тексту документа, «Роскосмос» теперь сможет устанавливать наружную рекламу на объектах инфраструктуры, а также размещать рекламные баннеры на ракетах и другой космической технике.

Тем самым «Роскосмос» сможет не только развивать новые программы и проекты за счет нового источника дохода, но и получит возможность популяризировать отрасль и привлечь новые кадры, поскольку закон также даст право корпорации запускать собственные рекламные кампании.

По предварительной оценке, только размещение рекламы на космических аппаратах будет приносить госкорпорации около 200 миллионов рублей ежегодно.