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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Белый дом не нашел кубышку с деньгами для Украины

Источник:
ТАСС
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Белого дома не имеет кубышки с деньгами для Украины, поэтому американская администрация ждет от Конгресса одобрения законопроекта о дополнительном финансировании в помощь Киеву, заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«У нас нет никакого волшебного решения, кроме одобрения Конгрессом финансирования», — цитирует ТАСС Салливана. По словам представителя Белого дома, законодатели должны как можно скорее «выполнить свои конституционные обязанности», чтобы президент Джо Байден мог согласовать «отправку сделанного в США американскими рабочими оружия на Украину».

Помощник американского президента возложил ответственность за отход украинских военных из города Авдеевка на бездействие Конгресса. «Это произошло потому, что у Украины заканчивается оружие из-за бездействия Конгресса. Украинские силы были вынуждены уйти из Авдеевки, как я уже говорил, потому, что они не получают поддержку в том объеме и темпе, которых заслуживают», — отметил он.

Сенат Конгресса США при поддержке некоторых республиканцев одобрил законопроект, предусматривающий выделение 95 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Тема: Военная операция на Украине
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