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Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира

Источник:
Sibnet.ru
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Норвежский депутат Мариус Нильсен выдвинул американского бизнесмена Илона Маска на Нобелевскую премию мира.

Маск защищает свободу слова и дает возможность выражать взгляды в «поляризованном мире», объяснил Daily Mail Нильсен выдвижение бизнесмена.

По его мнению, технологические компании Маска «направлены на улучшение общества, расширение знаний о Земле и космосе, а также на обеспечение связи и коммуникаций на глобальном уровне».

Шорт-лист номинантов 2024 года будет представлен Нобелевским комитетом Норвегии в марте. По информации издания, в числе других претендентов представлены генеральный секреатарь НАТО Йенс Столтенберг, глава ООН Антониу Гутерриш, папа Римский Франциск, президент Колумбии Густаво Петро, бывший президент США Дональд Трамп, британский эколог Дэвид Аттенборо, австралийский активист Джулиан Ассанж и палестинская журналистка Хинд Худари.

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