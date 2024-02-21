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Банк России отозвал лицензию у Киви банка

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России отозвал у Киви банка лицензию на осуществление банковских операций. Это первый случай за почти два года, сообщается на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 февраля 2024 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Киви банк», — сказано в сообщении.

Киви банк систематически нарушал законодательство по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, заявили в Центробанке.

ЦБ РФ направил в правоохранительные органы информацию об операциях Киви банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, добавил регулятор.

Прекращение деятельности Киви банка не окажет существенного влияния на возможности граждан и юрлиц осуществлять расчеты и переводы.

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