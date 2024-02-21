Банк России отозвал лицензию у Киви банка

Банк России отозвал у Киви банка лицензию на осуществление банковских операций. Это первый случай за почти два года, сообщается на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 февраля 2024 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Киви банк», — сказано в сообщении.

Киви банк систематически нарушал законодательство по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, заявили в Центробанке.

ЦБ РФ направил в правоохранительные органы информацию об операциях Киви банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, добавил регулятор.

Прекращение деятельности Киви банка не окажет существенного влияния на возможности граждан и юрлиц осуществлять расчеты и переводы.