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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США ударят по российской оборонке

Источник:
ТАСС
2007 6

Белый дом 23 февраля введет санкции против оборонно-промышленного комплекса РФ, а также источников доходов российской экономики, сообщил журналистам помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Очередной пакет санкций затронет «целый ряд различных элементов российского ОПК и источников доходов российской экономики, которые питают военную машину России», приводит ТАСС слова Салливана.

По версии Салливана, рестрикции будут направлены на «значительный спектр целей, которые [США] последовательно и усердно выявляли, чтобы продолжать навязывать издержки за то, что Россия сделала с [Алексеем] Навальным и за то, что она сделала с Украиной».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил журналистам, что очередной пакет антироссийских рестрикций, о котором администрация Соединенных Штатов объявит в пятницу, 23 февраля, будет увязан не только со смертью Навального, но и с годовщиной СВО на Украине.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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