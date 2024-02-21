Российский солдат под пытками ВСУ успокаивал жену

Солдаты ВСУ пытали попавшего к ним в плен 45-летнего российского военнослужащего, отправляя фото и видео его жене, однако боец до последнего сохранял присутствие духа и подбадривал свою любимую.

Подробности трагедии раскрыла координатор проекта «Женский фронт» Анастасия Кашеварова, она выложила в своем телеграм-канале скриншоты переписки, снимки и голосовые сообщения с требованиями солдат ВСУ.

«В ночь на 8 января Насте позвонили с Украины и сказали, что ее муж в плену. Прислали фотографию. Предлагали два варианта развития событий: либо его запытают, либо она пришлет свои интимные фото», — написала Кашеварова.

По ее словам, инициаторы пыток заставляли бойца просить их у жены, он лишь говорил: «Не переживай, все хорошо». Затем военнослужащие ВСУ прислали аудиозапись солдата: «Настя, я люблю тебя. Спи давай, не переживай».

На записи слышен звук выстрела, после чего женщина получила снимок убитого. Комментаторы отметили, что поведение российского военнослужащего можно считать героическим — перед лицом смерти он всеми силами пытался успокоить жену.

Все полученные свидетельства пыток были переданы российским правоохранительным органам. Семья рассчитывает, что огласка гибели плененного бойца хотя бы поможет вернуть его тело.