Российская армия завершила зачистку Авдеевки

Вооруженные силы РФ зачистили Авдеевку Донецкой народной республики, сообщил председатель парламента республики Артем Жога.

«Авдеевку наконец-то зачистили», — сказал Жога, уточнив при этом, что соответствующую информацию ему доложили бойцы батальона «Спарта».

Жога подчеркнул, что российские военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям на территории Донбасса. Местами в Авдеевке еще могут оставаться отдельные представители украинских войск, однако реального сопротивления они оказать не смогут.

Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Взятый под контроль населенный пункт являлся важным оборонным узлом украинской армии.