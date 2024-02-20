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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия завершила зачистку Авдеевки

Источник:
ТАСС
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Вооруженные силы РФ зачистили Авдеевку Донецкой народной республики, сообщил председатель парламента республики Артем Жога.

«Авдеевку наконец-то зачистили», — сказал Жога, уточнив при этом, что соответствующую информацию ему доложили бойцы батальона «Спарта».

Жога подчеркнул, что российские военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям на территории Донбасса. Местами в Авдеевке еще могут оставаться отдельные представители украинских войск, однако реального сопротивления они оказать не смогут.

Министр обороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Взятый под контроль населенный пункт являлся важным оборонным узлом украинской армии.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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