Принят закон о самозапрете на кредиты

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о праве заемщика установить запрет на заключение с ним договоров потребительского кредита или займа, сообщается на сайте парламента. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Установить запрет на оформление кредитов и займов можно будет через портал «Госуслуги» или обратившись в МФЦ. После этого самозапрет будет отражен в кредитной истории. Снять самозапрет гражданин сможет в любой момент.

«Принятие закона даст гражданам возможность дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные», — уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

При наличии действующего запрета кредитор должен будет в обязательном порядке отказать гражданину в заключении с ним договора потребительского займа. Если же банк все-таки заключит договор, заемщик сможет законно игнорировать свои обязательства по нему.