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Названы самые прожорливые приложения смартфона

Источник:
Sibnet.ru
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Эксперты DxOMark представили рейтинг приложений, наиболее требовательных к аккумулятору смартфонов. Софт разделили на несколько категорий в зависимости от функций, которые он предлагает.

Так, самым прожорливым программным обеспечением для переписок стал встроенный сервис SMS. Анализ показал, что все программы из списка сильнее расходуют батарею флагманских гаджетов, нежели бюджетных.

К самым требовательным приложениям для переписок также относятся Facebook Messenger (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), Snapchat Chat, Instagram Chat (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и WhatsApp.

Среди самых требовательных приложений для просмотра коротких видео — Instagram Reels (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), Facebook Reels (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), YouTube Shorts, Tiktok и Snapchat Spotlight.

В список самых ресурсоемких программ для просмотра потокового видео вошли: Prime Video, Disney, YouTube и Netflix.

Среди причин, влияющих на разряд аккумулятора, эксперты назвали постоянный поиск сотовой связи, активная работа в фоновом режиме, активные уведомления и работа служб определения местоположения, включая GPS.

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