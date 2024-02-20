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АвтоВАЗ запустил сборку Lada Largus

Источник:
«Коммерсантъ»
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Производство автомобилей Lada Largus по полному циклу запустили на автозаводе в Ижевске. На этой неделе будет собрано пять фургонов, до мая планируется выпустить с конвейера 80 машин.

Сборка Lada Largus
Сборка Lada Largus
Фото: © АвтоВАЗ

«Нашим специалистам удалось в кратчайшие сроки перенести оборудование по сборке Ларгусов из Тольятти в Ижевск и провести пуско-наладочные работы. Теперь мы приступаем к сборке опытной партии», — сказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

По его словам, специалисты в ходе сборки опытной партии отработают технологии производства полного цикла, проведут обучение персонала, а также проверят параметры и настройки оборудования.

С мая на автозаводе планируют приступить к полномасштабному производству легкого коммерческого автомобиля. В настоящее время предприятие ведет набор персонала.
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