АвтоВАЗ запустил сборку Lada Largus

Производство автомобилей Lada Largus по полному циклу запустили на автозаводе в Ижевске. На этой неделе будет собрано пять фургонов, до мая планируется выпустить с конвейера 80 машин.

«Нашим специалистам удалось в кратчайшие сроки перенести оборудование по сборке Ларгусов из Тольятти в Ижевск и провести пуско-наладочные работы. Теперь мы приступаем к сборке опытной партии», — сказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

По его словам, специалисты в ходе сборки опытной партии отработают технологии производства полного цикла, проведут обучение персонала, а также проверят параметры и настройки оборудования.

С мая на автозаводе планируют приступить к полномасштабному производству легкого коммерческого автомобиля. В настоящее время предприятие ведет набор персонала.