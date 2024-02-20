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России предсказали приход аномальной жары

Источник:
Sibnet.ru
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Лето 2024 года в России может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Согласно прогнозам синоптиков, высокие температуры установятся уже в июне и превысят норму примерно на 7 градусов.

Так, рекордные 35 градусов жары предстоящим летом можно ожидать в Центральной России и Калининграде. Температурные рекорды также ожидаются в регионах Поволжья, на Урале, в республиках Северного Кавказа, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Причиной таких погодных аномалий станет природное явление Эль-Ниньо, связанное с аномальным повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана, передают «Известия».

Январь 2024 года стал самым теплым в мире с момента начала измерений. Как следует из отчета европейской службы по изменению климата Copernicus, на поверхности Земли было в среднем 13,14 градуса тепла по Цельсию. Это на 0,12 градуса превысило показатель рекордного января 2020 года.

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