Рекордно растущую черную дыру нашли в созвездии Живописца

Международный коллектив астрофизиков обнаружил в созвездии Живописца пока самую яркую и рекордно быстро растущую сверхмассивную черную дыру — она тяжелее Солнца примерно в 17 миллиардов раз и каждый день она поглощает примерно столько же материи, сколько содержится в нашем светиле

«Мы обнаружили самую быстро растущую черную дыру в известной нам Вселенной. Она тяжелее нашего светила примерно в 17 миллиардов раз, и каждый день она поглощает чуть больше материи, чем содержится в Солнце. Это делает ее самым ярким объектом в мироздании», — приводит ТАСС слова доцента Национального университета Австралии Кристиана Вольфа.

Астрофизики совершили это открытие при наблюдениях за квазаром J0529 4351, активным ядром древней и далекой от нас галактики, которая расположена в созвездии Живописца на расстоянии в 12 миллиардов световых лет от Земли.

Ученые отметили, что мы видим этот объект в том состоянии, в котором он существовал в первые 2 миллиардов лет после Большого Взрыва, в эпоху юности Вселенной.