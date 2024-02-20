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Комедийный сериал «Камера! Мотор!» от Сергея Жукова покажут на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Комедийный сериал «Камера! Мотор!» про работника видеосалона 90-х покажут на ТНТ с 4 марта, сообщила пресс-служба телеканала.

Действие сериала развернется в эпоху перемен, в 1991-м году. Главный герой Николай Виденин (Павел Рассомахин) — несостоявшийся кинорежиссер, который вынужден работать в обычном видеосалоне в Ленинграде.

Однажды Николай случайно включает школьникам «фильм для взрослых», за что попадает сначала под суд, а потом и в колонию-поселение. Там он получает прозвище «Видик» и теперь вместо того, чтобы нажимать на видеомагнитофоне кнопку «Play», парню предстоит с утра до вечера валить лес.

Однако, Виденину удается избежать изматывающей работы. По приказу начальника колонии - Назарова (Дмитрий Колчин) герой начинает снимать свои версии культовых голливудских фильмов с заключенными в главных ролях, а также используя любые подручные материалы.

Сериал создан компанией «Руки Вверх Production». Это первый проект кинокомпании Сергея Жукова, снятый специально для ТНТ.

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