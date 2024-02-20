Лукашенко назвал три сценария государственного переворота

Белорусская оппозиция и ее западные кураторы прорабатывают три основных сценария государственного переворота в Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании с руководящим составом госорганов безопасности.

«Первый — самый желанный для них. Это организация государственного переворота либо насильственный захват власти непосредственно в период проведения электоральной кампании», — сказал глава государства, передает агентство «БелТА».

Второй и третий сценарии, по словам Лукашенко, включают в себя работу на перспективу и использование текущей избирательной кампании в качестве репетиции государственного переворота в 2025 году.

Президент Белоруссии отметил, что второй сценарий является для оппозиции основным — на него «будут брошены все основные силы и ресурсы, активирован процесс поиска новых точек кипения в обществе, способных спровоцировать новую волну протеста».