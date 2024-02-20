Певица Люся Чеботина в очередной раз устроила публичные разбирательства. Очередной жертвой стала Ирина Дубцова.

Дубцова давала интервью, где у нее спросили про отношения с Люсей Чеботиной. Певица не стала обсуждать тему, и ее коллега этим оскорбилась.

«Интересно узнавать, что у тебя с кем-то конфликт, из интервью этого человека. При том, что ты ему помогал и считал, что вы хорошие приятели. А потом видишь, как сидят и закатывают глаза, когда слышат твое имя», — написала Чеботина в соцсети.

Ирина Дубцова упрекнула Чеботину в том, что она только и делает, что выискивает повод обидеться на того или иного коллегу.

«У некоторых людей, которым так и хочется поругаться, из шоу-бизнеса осталась только я. А ты и так уже достаточно наговорила, и сама это знаешь», — написала Дубцова в ответ на возмущение артистки.