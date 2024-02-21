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Telegram предложил подписку Premium за отправку SMS

Источник:
Sibnet.ru
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Telegram запустил тестирование программы P2PL, в рамках которой пользователям предлагается подписка Telegram Premium в обмен на пакет SMS-сообщений.

Согласно условиям сделки, пользователь берет на себя обязательство нести любые расходы, включая плату за тарифы оператора связи, дополнительные сборы, а также плату за международные SMS, которые тоже могут отправляться, пишет «Коммерсантъ».

Фактически, мессенджер получает право рассылки с телефонов пользователя 150 SMS-сообщений в месяц, взамен пользователь получает бесплатную подписку Telegram Premium. В разных странах этот порог может отличаться.

Операторы уже раскритиковали программу — так, Tele2 назвал предложенную Telegram схему нелегитимной, поскольку клиент должен пользоваться услугами связи лично, без права передачи доступа третьим лицам, такие SMS теоретически могут быть заблокированы.

Кроме этого, автоматизированная SMS-рассылка должна осуществляться на основании договора между оператором и заказчиком, которым в данном случае является Telegram. Оплата рассылок за счет абонентов в этом случае будет нарушением договора с оператором.

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