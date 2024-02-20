ТНТ объявил дату премьеры «Новой Фабрики звезд»

«Новая Фабрика звезд» со звездными наставниками Сергеем Жуковым и Сергеем Шнуровым выйдет в эфир 3 марта на ТНТ, сообщила пресс-служба телеканала.

Открытый кастинг в «Новую Фабрику звезд» проходил в Москве на «Мосфильме». За день наставники и творческая группа проекта отсмотрели около тысячи участников со всех уголков страны от Находки до Сочи, а также из Абхазии, Казахстана и республики Беларусь.

Наставники и продюсеры проекта отметили высокий уровень подготовки молодых талантов и признались, что выбор был крайне сложным. Впереди у тех, кому посчастливилось попасть в проект, упорная работа с педагогами и наставниками.

Зрители будут следить за развитием проекта ежедневно. Причем не только за вокальными тренировками конкурсантов, но и за их жизнью в доме, где тоже будет полно интриг и неожиданных поворотов, которые повлияют на выбор лучшего из лучших.

Премьера проекта «Новая Фабрика звезд» с ведущей Региной Тодоренко состоится 3 марта, в воскресенье, в 17.00 на ТНТ.