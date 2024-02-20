Киев выступил против отключения Starlink в новых регионах России

Отключение терминалов Starlink на перешедших под контроль Москвы территориях возможно, но это станет «катастрофой» для Киева, заявил глава Минцифры Украины Федоров.

По словам министра, это связано с используемыми технологиями, необходимыми для работы беспилотников. «Есть еще один способ заставить наши [терминалы] Starlink работать, а остальные — нет. Мы работаем над этим со SpaceX», — цитирует РБК Федорова.



Ранее американский миллиардер Илон Маск заявлял, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России. Так он отреагировал на сообщения СМИ о том, что SpaceX якобы продает терминалы спутникового интернета в Россию.