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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киев выступил против отключения Starlink в новых регионах России

Источник:
РБК
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Отключение терминалов Starlink на перешедших под контроль Москвы территориях возможно, но это станет «катастрофой» для Киева, заявил глава Минцифры Украины Федоров.

По словам министра, это связано с используемыми технологиями, необходимыми для работы беспилотников. «Есть еще один способ заставить наши [терминалы] Starlink работать, а остальные — нет. Мы работаем над этим со SpaceX», — цитирует РБК Федорова.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявлял, что его компания SpaceX не продает терминалы Starlink России. Так он отреагировал на  сообщения СМИ о том, что SpaceX якобы продает терминалы спутникового интернета в Россию.

Тема: Военная операция на Украине
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