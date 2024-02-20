Объявлена дата послания Путина Федеральному собранию

Кремль объявил дату послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Мероприятие состоится 29 февраля.

«29 февраля 2024 года президент РФ Владимир Путин обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным посланием», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Обращение президента к Федеральному собранию прописано в Конституции. Глава государства докладывает о «положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики».

Ожидается, что в этом году Путин выскажется о СВО и ее целях, суверенитете страны, позитивных показателях экономического развития, а также о демографии и многодетности.

Для Путина это послание станет 19-м.