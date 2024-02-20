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Певицу МакSим обвинили в издевательстве над медведем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал МакSим

Певица МакSим опубликовала в соцсети фотографии с медведем из клипа 2018 года, но подписчики решили, что животному специально удалили зубы ради безопасности артистки.

На фотографиях МакSим позирует в обнимку с медведем. По словам певицы, этот медведь снимался в ее клипе «Мои секреты» в 2018 году.

«Подружились с мишкой Степой на съемках клипа "Мои секреты" в 2018 году, и наконец-то снова повидались! Он все такой же мощный, сильный, добрый и пахнет лесом. Никаких подвохов, только честность, чистота в глазах и любовь к жизни и людям. После таких встреч я становлюсь лучше», — написала певица.

Поклонники МакSим заметили, что у животного нет зубов и решили, что медведю специально их удалили ради съемок.

Артистка же уверяет, что зубы у животного выпали от старости.

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