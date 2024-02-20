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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Представлен первый электромобиль нового бренда «Амберавто»

Источник:
Sibnet.ru
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Электрический седан А5 с запасом хода 520 километров стал первой моделью нового российского автобренда «Амберавто», сообщила пресс-служба завода «Автотор».

«"Амберавто А5" имеет современный утонченный дизайн кузова. Европейская сдержанность и элементы восточной экспрессии удачно сочетаются во внешнем виде», — говорится в описании модели.

«Амберавто А5»
Фото: © «Автотор»

Автомобиль был разработан совместно с иностранным партнером, имя которого не называется.

Габариты электромобиля – 4675 х 1835 x 1480 миллиметров, колесная база — 2750 миллиметров. Передняя подвеска Макферсон и задняя многорычажная обеспечивают отличную динамику и управляемость.

Гарантия на тяговую батарею составляет восемь лет или 150 тысяч километров пробега, на остальные узлы — три года или 100 тысяч километров пробега.

«Амберавто А5»
Фото: © «Автотор»

Электрический синхронный двигатель с постоянными магнитами выдает мощность 160 лошадиных сил при крутящем моменте 225 Нм. Емкость тяговой батареи – 60,2 кВт·ч. Запас хода — 520 километров.

Тема: Русские машины
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