Депутат от Консервативной партии Тобиас Эллвуд предложил в Палате общин британского парламента выслать посла России Андрея Келина из страны после смерти Алексея Навального.

«Возможно, пришло время выслать российского посла, оставив открытыми дипломатические каналы, которые по-прежнему необходимы», — приводит ТАСС заявление Эллвуда.

Замглавы МИД королевства Лео Докерти не стал комментировать это предложение. Но, отвечая на вопрос другого депутата о том, насколько необходимо для Великобритании сохранять дипломатические отношения с Россией, он отметил, что это имеет «прямой смысл».

По его словам, среди прочего это позволяет напрямую доносить до российской стороны позицию Лондона, а также получать консульский доступ к британским гражданам в российских тюрьмах.