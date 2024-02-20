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Британский политик призвал выслать российского посла

Источник:
ТАСС
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Депутат от Консервативной партии Тобиас Эллвуд предложил в Палате общин британского парламента выслать посла России Андрея Келина из страны после смерти Алексея Навального.

«Возможно, пришло время выслать российского посла, оставив открытыми дипломатические каналы, которые по-прежнему необходимы», — приводит ТАСС заявление Эллвуда.

Замглавы МИД королевства Лео Докерти не стал комментировать это предложение. Но, отвечая на вопрос другого депутата о том, насколько необходимо для Великобритании сохранять дипломатические отношения с Россией, он отметил, что это имеет «прямой смысл».

По его словам, среди прочего это позволяет напрямую доносить до российской стороны позицию Лондона, а также получать консульский доступ к британским гражданам в российских тюрьмах.

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Политика #Мир
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