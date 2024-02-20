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Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын во время визита в Россию в сентябре 2023 года
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подарил автомобиль российского производства лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.

Подарок 18 февраля получили секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и заместитель заведующего отделом ЦК ТПК, сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чен, сообщило ЦТАК.

Жест служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран, заявила Ким Ё Чен.

Во время визита Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023 года Путин продемонстрировал ему автомобили Aurus из своего кортежа.

В декабре 2023 года, по данным южнокорейского телеканала SBS, глава Северной Кореи сменил личный автомобиль на Mercedes-Benz Maybach S650.

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