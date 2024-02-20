Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль

Президент России Владимир Путин подарил автомобиль российского производства лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.

Подарок 18 февраля получили секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и заместитель заведующего отделом ЦК ТПК, сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чен, сообщило ЦТАК.

Жест служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран, заявила Ким Ё Чен.

Во время визита Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023 года Путин продемонстрировал ему автомобили Aurus из своего кортежа.

В декабре 2023 года, по данным южнокорейского телеканала SBS, глава Северной Кореи сменил личный автомобиль на Mercedes-Benz Maybach S650.