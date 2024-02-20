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Трамп оценил смерть Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал смерть оппозиционера Алексея Навального. Политик отметил, что данное событие заставило его пристально вникнуть в происходящее в Соединенных Штатах.

«Это медленное, но устойчивое движение, когда радикальные левые политики, прокуроры и судьи ведут нас по пути разрушения. Открытые границы, фальсифицированные выборы и крайне несправедливые решения судов разрушают Америку», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Навальный умер 16 февраля в колонии «Полярный волк» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. После прогулки политику стало плохо, он потерял сознание. Врачи провели реанимационные мероприятия, однако они оказались безрезультатными.

Западные политики, не дожидаясь результатов вскрытия, возложили ответственность за гибель Навального на российские власти. В свою очередь, Кремль назвал такие заявления «хамскими».

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Политика #Мир #Россия
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