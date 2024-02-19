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Раскрыты темпы приема добровольцев на военную службу

Источник:
РИА Новости
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Российскую армию с 1 января 2024 года пополнили более 53 тысяч человек, сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании с руководителями Северо-Кавказского федерального округа.

Медведев отметил, что процесс набора служащих в войска России идет неплохо, регионы активно работают и выразил надежду, что цели по набору служащих в объединенную группировку войск в 2024 году будут выполнены.

В прошлом году план набора на контрактную службу в ВС РФ в Северо-Кавказском федеральном округе в прошлом году был выполнен на 105%. Медведев добавил, что в январе 2024 года план выполнен только в одном из субъектов — а именно в Чеченской Республике.

«Это не что-то фатальное, естественно, все это можно и нужно восполнить в самое ближайшее время. Но нужно приложить усилия с тем, чтобы ситуацию улучшить», — сказал зампред Совбеза России.

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