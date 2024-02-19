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Передачу Крыма Украине назвали «юридически ничтожной»

Источник:
Sibnet.ru
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Принятое в 1954 году решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР нелегитимно, заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов. По его словам, его нужно отменить через Конституционный суд.

«Создается впечатление, что все было специально оформлено так небрежно и с такими нарушениями существующих правовых процедур, чтобы была возможность оценить акт передачи Крыма Украине как юридически ничтожный», — написал он в своем телеграм-канале.

Константинов привел в пример несколько «политико-правовых ляпов»: отсутствие у РСФСР и УССР полномочий для самостоятельного принятия решений об изменении границ, а также принятие решения не Верховным советом СССР, а указом его президиума.

Летом 2023 года рабочая группа при крымском парламенте начала готовить запросы в Конституционный суд об отмене решения о передаче Крыма. Полуостров стал частью Украины 19 февраля 1954 года по инициативе Никиты Хрущева, до этого он входил в состав РСФСР.

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Политика #Россия
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