Лавров отправился в южноамериканское турне

Глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел с визитом на Кубу, самолет с министром приземлился в аэропорту имени Хосе Марти. Это первая страна в стартовавшем латиноамериканском турне министра.

Лавров в ходе визита намерен встретиться с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей и президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. Они обсудят двустороннее сотрудничество, а также международную повестку.

Завтра Лавров намерен посетить Венесуэлу. После этого он отправится в Бразилию, где примет участие в заседании глав МИДов G20 21–22 февраля.

В июне 2023 года президент Владимир Путин принял премьер-министра Кубы Мануэля Марреро Круса в Кремле, в ходе визита российский лидер объявил о планах развивать сотрудничество с Кубой в сфере энергетики, а также помочь Гаване преодолеть санкции.