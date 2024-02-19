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Лавров отправился в южноамериканское турне

Источник:
Sibnet.ru
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Глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел с визитом на Кубу, самолет с министром приземлился в аэропорту имени Хосе Марти. Это первая страна в стартовавшем латиноамериканском турне министра.

Лавров в ходе визита намерен встретиться с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей и президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. Они обсудят двустороннее сотрудничество, а также международную повестку.

Завтра Лавров намерен посетить Венесуэлу. После этого он отправится в Бразилию, где примет участие в заседании глав МИДов G20 21–22 февраля.

В июне 2023 года президент Владимир Путин принял премьер-министра Кубы Мануэля Марреро Круса в Кремле, в ходе визита российский лидер объявил о планах развивать сотрудничество с Кубой в сфере энергетики, а также помочь Гаване преодолеть санкции.

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Политика #Россия #Мир
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Топ комментариев

-2rist-

в каком учебном заведении громче и чаще поют - "Боже царя храни" то и будет качественнее.

PavlikMorozov

И Украина реально может его получить, но есть нюанс...

nicollaich

И гвоздей не делают. И трусов не шьют. И яйца вздорожали.

MuCbE

Потому что Иран начнет их мочить. И никакое ядерное оружие против Ирана им не поможет, они конечно навредят...