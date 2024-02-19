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WhatsApp получит приватную функцию

Источник:
Sibnet.ru
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Новая функция появится в мессенджере WhatsApp, она позволит устанавливать код для открытия скрытых чатов.

Возможность установки кода для открытия списка скрытых чатов будет доступна в десктопной версии приложения, пишет WABetaInfo. Новая функция будет доступна в следующем обновлении приложения.

«WhatsApp обеспечит дополнительный уровень защиты от несанкционированного доступа к конфиденциальным разговорам», — говорится в материале портала.

Ранее стало известно, что WhatsApp получил опцию, позволяющую добавлять необходимые контакты в категорию «Избранное».

WhatsApp получил полезную функцию быстрых звонков
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Топ комментариев

-2rist-

в каком учебном заведении громче и чаще поют - "Боже царя храни" то и будет качественнее.

PavlikMorozov

И Украина реально может его получить, но есть нюанс...

nicollaich

И гвоздей не делают. И трусов не шьют. И яйца вздорожали.

MuCbE

Потому что Иран начнет их мочить. И никакое ядерное оружие против Ирана им не поможет, они конечно навредят...