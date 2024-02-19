WhatsApp получит приватную функцию

Новая функция появится в мессенджере WhatsApp, она позволит устанавливать код для открытия скрытых чатов.

Возможность установки кода для открытия списка скрытых чатов будет доступна в десктопной версии приложения, пишет WABetaInfo. Новая функция будет доступна в следующем обновлении приложения.

«WhatsApp обеспечит дополнительный уровень защиты от несанкционированного доступа к конфиденциальным разговорам», — говорится в материале портала.

Ранее стало известно, что WhatsApp получил опцию, позволяющую добавлять необходимые контакты в категорию «Избранное».