Костромской завод автокомпонентов запустил совместный проект с ФСИН, направленный на привлечение к производству осужденных. Предприятие поставляет свою продукцию АвтоВАЗу, а также УАЗу, КамАЗу и ряду других автогигантов.

Реализация проекта связана с нехваткой кадров на промышленных предприятиях. На первом этапе в планах привлечь 122 осужденных к принудительным работам. Для них будет организовано общежитие с удобствами.

Планируется, что все рабочие места будут заполнены к концу марта, а к концу года планируется создать еще 222 места. После отбытия наказания осужденные смогут продолжить работать на предприятии.

Сейчас на заводе в Костроме производятся многочисленные автокомпоненты, включая детали цилиндропоршневой группы, турбокомпрессоры, патрубки, прокладки, а также компоненты для сцеплений и рулевых механизмов.