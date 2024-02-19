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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Осужденные займутся производством автозапчастей

Источник:
Auto.ru
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Костромской завод автокомпонентов запустил совместный проект с ФСИН, направленный на привлечение к производству осужденных. Предприятие поставляет свою продукцию АвтоВАЗу, а также УАЗу, КамАЗу и ряду других автогигантов.

Реализация проекта связана с нехваткой кадров на промышленных предприятиях. На первом этапе в планах привлечь 122 осужденных к принудительным работам. Для них будет организовано общежитие с удобствами.

Планируется, что все рабочие места будут заполнены к концу марта, а к концу года планируется создать еще 222 места. После отбытия наказания осужденные смогут продолжить работать на предприятии.

Сейчас на заводе в Костроме производятся многочисленные автокомпоненты, включая детали цилиндропоршневой группы, турбокомпрессоры, патрубки, прокладки, а также компоненты для сцеплений и рулевых механизмов.

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Топ комментариев

-2rist-

в каком учебном заведении громче и чаще поют - "Боже царя храни" то и будет качественнее.

PavlikMorozov

И Украина реально может его получить, но есть нюанс...

nicollaich

И гвоздей не делают. И трусов не шьют. И яйца вздорожали.

MuCbE

Потому что Иран начнет их мочить. И никакое ядерное оружие против Ирана им не поможет, они конечно навредят...