НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Режиму санкций предложили присвоить имя Навального

Источник:
Sibnet.ru
567 10

Режиму санкций Евросоюза за нарушение прав человека планируется присвоить имя российского оппозиционера Алексея Навального, с таким предложением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Боррель заявил о необходимости послать сигнал поддержки российской оппозиции. Он также отметил, что государства—члены ЕС предложат ввести санкции против тех, кто, по их мнению, ответственен за смерть Навального, передает Европейская служба внешних связей.

В частности, новые санкции могут коснуться пенитенциарной системы в России, а также ряда высокопоставленных силовиков. Борель ранее призвал российские власти прояснить обстоятельства смерти Навального.

16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о смерти оппозиционера в ИК №3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. Политик почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание, медики констатировали его смерть.

Еще по теме
Лавров отправился в южноамериканское турне
Европа обсудит создание альтернативы НАТО
Ядерное оружие назвали единственным шансом Украины
Предсказавший распад СССР ученый предрек крах Запада
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Партизаны на Украине взорвали эшелон с боеприпасами НАТО
Раскрыто состояние Навального незадолго до смерти
Байден грозил Путину последствиями за смерть Навального
Российские разведчики перехватили пугающий разговор бойца ВСУ
Обсуждение (10)
О самом главном
Идеи подарков: почему надо поздравлять с 14 февраля
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

-2rist-

в каком учебном заведении громче и чаще поют - "Боже царя храни" то и будет качественнее.

PavlikMorozov

И Украина реально может его получить, но есть нюанс...

nicollaich

И гвоздей не делают. И трусов не шьют. И яйца вздорожали.

MuCbE

Потому что Иран начнет их мочить. И никакое ядерное оружие против Ирана им не поможет, они конечно навредят...