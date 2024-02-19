Режиму санкций предложили присвоить имя Навального

Режиму санкций Евросоюза за нарушение прав человека планируется присвоить имя российского оппозиционера Алексея Навального, с таким предложением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Боррель заявил о необходимости послать сигнал поддержки российской оппозиции. Он также отметил, что государства—члены ЕС предложат ввести санкции против тех, кто, по их мнению, ответственен за смерть Навального, передает Европейская служба внешних связей.

В частности, новые санкции могут коснуться пенитенциарной системы в России, а также ряда высокопоставленных силовиков. Борель ранее призвал российские власти прояснить обстоятельства смерти Навального.

16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о смерти оппозиционера в ИК №3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. Политик почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание, медики констатировали его смерть.