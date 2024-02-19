Сбербанк внедрит революционные терминалы

Сбербанк весной представит новую модель информационно-платежного терминала, который будет использоваться для осуществления платежей, переводов и внесения наличных.

Модель будет работать без картридера, в перспективе она заменит большинство действующих устройств Сбербанка, сообщила старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» кредитного учреждения Татьяна Галкина.

«Новая модель не содержит картридера — это означает, что для операции не нужно вставлять карту. Это можно сделать бесконтактно с помощью карты или смартфона через "Сбербанк онлайн" по QR-коду», — сказала она.

На сегодня 75% терминалов банка принимают новые сторублевые купюры, а до конца первого квартала этот показатель достигнет 95%. Отсутствие картридера сводит к нулю вероятность забыть карту в устройстве.