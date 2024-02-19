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Сбербанк внедрит революционные терминалы

Источник:
ТАСС
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Сбербанк весной представит новую модель информационно-платежного терминала, который будет использоваться для осуществления платежей, переводов и внесения наличных.

Модель будет работать без картридера, в перспективе она заменит большинство действующих устройств Сбербанка, сообщила старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» кредитного учреждения Татьяна Галкина.

«Новая модель не содержит картридера — это означает, что для операции не нужно вставлять карту. Это можно сделать бесконтактно с помощью карты или смартфона через "Сбербанк онлайн" по QR-коду», — сказала она.

На сегодня 75% терминалов банка принимают новые сторублевые купюры, а до конца первого квартала этот показатель достигнет 95%. Отсутствие картридера сводит к нулю вероятность забыть карту в устройстве.

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Топ комментариев

-2rist-

в каком учебном заведении громче и чаще поют - "Боже царя храни" то и будет качественнее.

PavlikMorozov

И Украина реально может его получить, но есть нюанс...

nicollaich

И гвоздей не делают. И трусов не шьют. И яйца вздорожали.

c2h5oh76

это же ваши источникиче по авдеевке?