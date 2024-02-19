Meizu прекратит выпуск смартфонов

Meizu свернет разработку новых смартфонов, сообщил гендиректор китайской корпорации Шэнь Цзыюй. Новым главным направлением компании станет создание устройств, управляемых искусственным интеллектом.

Глава Meizu отметил, что инновации в области смартфонов в наши дни все больше напоминают гонку вооружений со множеством параметров — больше памяти, большие датчики, более быстрая зарядка.

При этом бренды предлагают потребителям аппараты, которые мало чем отличаются. В результате Meizu решила отказаться от своего бизнеса по производству смартфонов, что предполагает отмену разработки будущих моделей, таких как Meizu 21 Pro, Meizu 22 и Meizu 23.

Теперь Meizu готова полностью переключиться на область искусственного интеллекта. В планы входит запуск новой мобильной операционной системы, адаптированной к эпохе искусственного интеллекта, а позднее — презентация первого аппаратного продукта на базе ИИ.