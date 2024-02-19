Автомобиль научили самостоятельно отряхиваться от снега

Китайский автопроизводитель NIO научил свой новый электрический седан ET9 самостоятельно отряхиваться от снега, как это делают собаки и другие животные.

Электромобиль может совершать специальные колебательные движения кузовом, которые помогут ему очиститься от большей части снега, накопившегося за время стоянки в условиях снегопада.

Разрушить сугроб на автомобиле производитель предлагает за счет ритмичных движений амортизаторов, которые вызывают поперечную раскачку кузова. Амортизаторы работают за счет электрической энергии.

<br>

NIO ET9 — премиальная марка, стоимость седана будет научиться со 112 тысяч долларов. Поставки новинки должны начаться в следующем году. Известно, что бортовая сеть позволит машине восполнять до 255 километров запаса хода всего за пять минут зарядки.