НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Автомобиль научили самостоятельно отряхиваться от снега

Источник:
Sibnet.ru
225 1

Китайский автопроизводитель NIO научил свой новый электрический седан ET9 самостоятельно отряхиваться от снега, как это делают собаки и другие животные.

Электромобиль может совершать специальные колебательные движения кузовом, которые помогут ему очиститься от большей части снега, накопившегося за время стоянки в условиях снегопада.

Разрушить сугроб на автомобиле производитель предлагает за счет ритмичных движений амортизаторов, которые вызывают поперечную раскачку кузова. Амортизаторы работают за счет электрической энергии.

NIO ET9 — премиальная марка, стоимость седана будет научиться со 112 тысяч долларов. Поставки новинки должны начаться в следующем году. Известно, что бортовая сеть позволит машине восполнять до 255 километров запаса хода всего за пять минут зарядки.

Еще по теме
АвтоВАЗ возобновит выпуск модели Lada Granta Cross
Завод «Москвич» показал многомилионные убытки
Началось серийное производство Lada Vesta с китайским вариатором
Tesla Cybertruck стали покрываться ржавчиной
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Партизаны на Украине взорвали эшелон с боеприпасами НАТО
Раскрыто состояние Навального незадолго до смерти
Байден грозил Путину последствиями за смерть Навального
Путин и соперники на выборах президента. ИНФОГРАФИКА
Обсуждение (1)
Картина дня
Генштаб ВС РФ рассказал о кадровых натовских военных на Украине
Европа обсудит создание альтернативы НАТО
Сбербанк внедрит революционные терминалы
Российские разведчики перехватили пугающий разговор бойца ВСУ
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
82
Умер оппозиционер Алексей Навальный
72
Власти сообщили о множестве жертв после удара ВСУ по Белгороду
51
Украинские войска покинут Авдеевку
35
Партизаны на Украине взорвали эшелон с боеприпасами НАТО
34
Девять жизней Алексея Навального