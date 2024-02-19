Генштаб ВС РФ рассказал о кадровых натовских военных на Украине

Кадровые военные стран НАТО принимают участие в боевых действиях на Украине, заявил начальник Главного оперативного управления — первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, формально солдаты из стран НАТО участвуют в боевых действиях под видом наемников. «Они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов», — рассказал в интервью «Красной звезде» Рудской.

Ранее СК РФ сообщил, что российские следователи расследуют уголовные дела против 591 иностранного наемника ВСУ.

В ведомстве уточнили, что на стороне Киева воюют представители 46 стран. Большинство из них — граждане США, Канады, Грузии, Израиля, Великобритании, Германии, Литвы и Латвии.