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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Генштаб ВС РФ рассказал о кадровых натовских военных на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Кадровые военные стран НАТО принимают участие в боевых действиях на Украине, заявил начальник Главного оперативного управления — первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, формально солдаты из стран НАТО участвуют в боевых действиях под видом наемников. «Они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов», — рассказал в интервью «Красной звезде» Рудской.

Ранее СК РФ сообщил, что российские следователи расследуют уголовные дела против 591 иностранного наемника ВСУ.

В ведомстве уточнили, что на стороне Киева воюют представители 46 стран. Большинство из них — граждане США, Канады, Грузии, Израиля, Великобритании, Германии, Литвы и Латвии.

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