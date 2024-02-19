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Европа обсудит создание альтернативы НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Европейские страны готовятся к возможной победе Дональда Трампа на выборах президента США. Они изучают возможность создания «дополнения к НАТО», которое сможет функционировать без США, сообщили источники The Washington Post.

Предполагается, что новая структура будет охватывать весь континент и работать во взаимодействии с гарантиями США в сфере безопасности, но также «могла бы служить заслуживающей доверия альтернативой».

При этом неясно, как страны Европы обеспечат себя ядерным щитом. Даже если им это удастся, он будет уступать российскому арсеналу при самом худшем развитии событий, которым стала бы ядерная война, отмечает издание.

В настоящее время страны НАТО все больше сомневаются, что США сохранят свою традиционную роль в защите Европы. Если Трамп выиграет выборы, потенциальная угроза трансатлантическим отношениям станет реальной.

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Политика #Мир #Армия
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