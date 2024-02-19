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Звезды добили народную команду в шоу «Выжить в Самарканде»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Выжить в Самарканде»

Участники звездной команды в шестом выпуске шоу «Выжить в Самарканде» остались в большинстве и отправили на испытание двух девушек из народной команды.

На большом испытании в шестом выпуске шоу «Выжить в Самарканде» нужно было пройти полосу испытаний. Победила Юлия Паршута. Она дала иммунитет Мите Фомину.

Последней задание выполнила Кристина Орлова из народной команды, она автоматически стала первой, кто должен идти на индивидуальное испытание. По результатам голосования, где в большинстве оказались участники звездой команды, второй на испытание пошла Любовь Оленина.

В индивидуальном соревновании победила Кристина Орлова, Люба Оленина покинула проект. Из народной команды в шоу осталось всего два участника — Орлова и Саша Лось. Из команды звезд в проекте остались Вики Одинцова, Юлия Паршута, Назима и Митя Фомин.

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