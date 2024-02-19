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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны России заявило о захвате завода в Авдеевке

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные полностью освободили Авдеевский коксохимический завод, на зданиях предприятия водружены российские флаги, говорится в сообщении Минобороны России.

«Группировка войск "Центр", развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги», — сказано в сообщении.

По данным российского военного ведомства, подразделения Вооруженных сил Украины продолжают отступление. Российские войска поражают укрепрайоны противника, наносят огневое поражение артиллерией и авиацией.

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Топ комментариев

-2rist-

в каком учебном заведении громче и чаще поют - "Боже царя храни" то и будет качественнее.

PavlikMorozov

И Украина реально может его получить, но есть нюанс...

nicollaich

И гвоздей не делают. И трусов не шьют. И яйца вздорожали.

c2h5oh76

это же ваши источникиче по авдеевке?