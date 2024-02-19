Минобороны России заявило о захвате завода в Авдеевке

Российские военные полностью освободили Авдеевский коксохимический завод, на зданиях предприятия водружены российские флаги, говорится в сообщении Минобороны России.

«Группировка войск "Центр", развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги», — сказано в сообщении.

По данным российского военного ведомства, подразделения Вооруженных сил Украины продолжают отступление. Российские войска поражают укрепрайоны противника, наносят огневое поражение артиллерией и авиацией.