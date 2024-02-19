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Как личные качества человека влияют на здоровье

Источник:
Sibnet.ru
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Характерологический портрет человека влияет на его здоровье, рассказала врач-эндокринолог и доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем телеграм-канале.

Так, самовлюбленные люди и манипуляторы часто испытывают трудности со сном. По словам Павловой, они не только хуже засыпают, но и менее глубоко спят, что приводит к различным проблемам со здоровьем.

В частности, в результате регулярного недосыпа и прерывистого сна развиваются сердечно-сосудистые заболевания, нарушается метаболизм, у человека также может развиться ожирение и сахарный диабет. Схожие проблемы есть у личностей с низкой эмпатией.

«Одинокие люди хуже питаются. И речь не только об отсутствии родных и друзей. Вынужденная социальная изоляция (как это было во время карантина при пандемии) оказывает тот же эффект», — отметила Павлова.

В среднем одинокие люди едят меньше фруктов, овощей, но при этом больше продуктов с высокой энергетической плотностью и низким содержанием питательных веществ. Такое пищевое поведение также ухудшает здоровье, провоцирует раннюю смертность, деменцию и депрессию.

Чтобы побороть подобные привычки, необходимо осознать, что происходит, взять на себя ответственность за свое здоровье и социализироваться, подчеркнула врач. Например, от одиночества можно избавиться с помощью домашнего животного.

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Жизнь #Здоровье
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