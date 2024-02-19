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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские разведчики перехватили пугающий разговор бойца ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Российским разведчикам удалось перехватить телефонный разговор бойца Вооруженных сил Украины с родственником. В диалог военнослужащий признался, что на передовой сложилась страшная ситуация.

По словам украинского военного, ВСУ несут большие потери на различных направлениях фронта и вынуждены отступать. Так, в районе населенного пункта Работино в Запорожской области украинская армия каждый день теряет по 15-20 бойцов, не считая раненых.

«Мы заканчиваемся», — резюмировал боец ВСУ. В ответ родственник посоветовал украинскому военнослужащему не геройствовать и поберечь себя. Запись разговора опубликовал телеграм-канал «Работайте, братья».

17 февраля российские войска освободили Авдеевку — главный укрепрайон ВСУ на территории Донбасса. На ряде направлений подразделения российской армии продвинулись примерно на 10 километров.

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Оборона #Конфликты #Армия
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