Российским разведчикам удалось перехватить телефонный разговор бойца Вооруженных сил Украины с родственником. В диалог военнослужащий признался, что на передовой сложилась страшная ситуация.

По словам украинского военного, ВСУ несут большие потери на различных направлениях фронта и вынуждены отступать. Так, в районе населенного пункта Работино в Запорожской области украинская армия каждый день теряет по 15-20 бойцов, не считая раненых.

«Мы заканчиваемся», — резюмировал боец ВСУ. В ответ родственник посоветовал украинскому военнослужащему не геройствовать и поберечь себя. Запись разговора опубликовал телеграм-канал «Работайте, братья».

17 февраля российские войска освободили Авдеевку — главный укрепрайон ВСУ на территории Донбасса. На ряде направлений подразделения российской армии продвинулись примерно на 10 километров.