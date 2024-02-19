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Кологривый сыграет Жириновского в байопике про политика

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Никиты Кологривого

Актер Никита Кологривый сыграет Владимира Жириновского в байопике, съемки проекта запланированы на лето, сообщила пресс-служба ЛДПР.

«Начало съемок планируется на лето этого года... На встрече Леонид Эдуардович Слуцкий и Никита Кологривый обсуждали творческие вопросы», — цитирует РИА Новости главу пресс-службы ЛДПР Элеонора Кавшара.

Известно также, что режиссером байопика станет Александр Баранов, знакомый зрителю по таким работам как «Игла», «Громовы», «Екатерина». Он также выступит соавтором сценария с Аленой Кулешовой.

«Сценарий написан на основе проведенного масштабного исследования биографии Владимира Вольфовича Жириновского. Это будет настоящий байопик, из которого зритель узнает в том числе малоизвестные факты из жизни легендарного политика», — рассказала о будущем фильме Кулешова.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Ему было 75 лет.

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Обсуждение (2)
Топ комментариев

GammiPluh

Все еще не дошло что они впрягаются не за Украину, а просто против России? Всем плевать что с Украиной...

c2h5oh76

че по авдеевке, есть инсайдерская инфа?

c2h5oh76

это же ваши источникиче по авдеевке?

-2rist-

в каком учебном заведении громче и чаще поют - "Боже царя храни" то и будет качественнее.