Кологривый сыграет Жириновского в байопике про политика

Актер Никита Кологривый сыграет Владимира Жириновского в байопике, съемки проекта запланированы на лето, сообщила пресс-служба ЛДПР.

«Начало съемок планируется на лето этого года... На встрече Леонид Эдуардович Слуцкий и Никита Кологривый обсуждали творческие вопросы», — цитирует РИА Новости главу пресс-службы ЛДПР Элеонора Кавшара.

Известно также, что режиссером байопика станет Александр Баранов, знакомый зрителю по таким работам как «Игла», «Громовы», «Екатерина». Он также выступит соавтором сценария с Аленой Кулешовой.

«Сценарий написан на основе проведенного масштабного исследования биографии Владимира Вольфовича Жириновского. Это будет настоящий байопик, из которого зритель узнает в том числе малоизвестные факты из жизни легендарного политика», — рассказала о будущем фильме Кулешова.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Ему было 75 лет.