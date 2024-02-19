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Определился шестой финалист шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из щоу «Экстрасенсы. Реванш»

Братья Артемий и Владимир Никара из 19 сезона «Битвы экстрасенов», Николь Кузнецова из 16 сезона и Марьям Циминтия из 20 сезона «Битвы» приняли участие в шестом выпуске проекта «Экстрасенсы. Реванш».

Марьям Циминтия второй раз пришла за «Реваншем». Она уже принимала участие в первом выпуске проекта, но тогда по оценкам жюри победила Елена Ивашина, но она отдала победу молодому магу Никите Турчину.

По итогам шестого выпуска «Экстрасенсы. Реванш», по 33 балла набрали ведьмы, но Николь Кузнецовой занизил оценку Александр Шепс, поставив «тройку» в отличие от «десяток» коллег по жюри.

Во втором раунде обе ведьмы хорошо прошли испытание, но Николь Кузнецова получила 40 баллов, а Циминтия только 38. В финал прошла Кузнецова, она поборется за место в проекте «Экстрасенсы. Битва сильнейших».

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